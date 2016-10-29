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Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda zafer ‘Fly By Me’nin

Cumhuriyetin 93. Yıl dönümü kapsamında 78’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusunda birinci ‘Fly By Me’ isimli atın jokeyliğini yapan Ömer Yıldırım; Cumhuriyet Koşusu’nda ise birinci ‘Denizim’ isimli atın jokeyliğini yapan Halis Karataş oldu.

Cumhurbaşkanlığı Koşusunda zafer Fly By Menin

29 Ekim 2016 21:23

Cumhuriyetin 93. Yıl dönümü, Ankara 75. Yıl Hipodrumu’nda 78’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Koşuları ile kutlandı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

KUPA ‘FLY BY ME’NİN

Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda 4 numaralı ‘Fly By Me’ isimli atın jokeyliğini yapan Ömer Yıldırım birincilik kupasını kazanırken, kupasını Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti.

Cumhuriyet Koşusu’nda ise birincilik kupası 14 numaralı ‘Denizim’ isimli atın jokeyliğini yapan Halis Karataş’nın oldu. Karataşın kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç verdi.

Son olarak kutlamalar kapsamında Atlı Cirit Ligi’nde şampiyon olan Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü’ne de kupa ve plaket takdimi yapıldı. Akıncılar’a, kupa ve plaketlerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti.

Etiketler: Fly By Me


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