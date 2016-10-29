Cumhuriyetin 93. Yıl dönümü, Ankara 75. Yıl Hipodrumu’nda 78’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Koşuları ile kutlandı. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

KUPA ‘FLY BY ME’NİN

Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nda 4 numaralı ‘Fly By Me’ isimli atın jokeyliğini yapan Ömer Yıldırım birincilik kupasını kazanırken, kupasını Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti.

Cumhuriyet Koşusu’nda ise birincilik kupası 14 numaralı ‘Denizim’ isimli atın jokeyliğini yapan Halis Karataş’nın oldu. Karataşın kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç verdi.

Son olarak kutlamalar kapsamında Atlı Cirit Ligi’nde şampiyon olan Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü’ne de kupa ve plaket takdimi yapıldı. Akıncılar’a, kupa ve plaketlerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti.