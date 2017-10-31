Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü alan ressam İHA’ya konuştu

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla; 2017 yılında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Göksel Baktagir, Yavuz Turgul, Ali Toy, Selahattin Kara ve Nurettin Topçu’ya ödül verilmesi uygun görüldü. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı H. Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Yazar Alev Alatlı ve Yazar Rasim Özdenören’den oluşan Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin aşağıdaki isimlere verilmesini uygun buldu.

Resim dalındaki ödül ressam Selahattin Kara’ya

Her karesi bir resim estetiğine sahip olan “Aziz İstanbul”u fırçanın diliyle yorumlayan, ondaki saklı güzellikleri gönül gözüyle de hissetmemize imkân tanıyan, şehir ressamı olmanın ötesinde “İstanbul ressamı” olarak anılan ve kendine özgü tarzıyla ürettiği eserlerle yurt içinde ve dışında takdirler toplayan Selahattin Kara’ya resim dalında ödül verildi.

“Yaklaşık 33 yıldır resim yapıyorum”

Ödüle layık görülmesinin ardından İHA’ya açıklamalarda bulunan ressam Selahattin Kara, 1984 yılında resim yapmaya başladığını belirtti. Kara, “Çalıştığım resim karakteri Empresyonizm yani izlenimciliktir. 1850’lerde Fransa’da ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akımın Türkiye’deki son birkaç temsilcisinden birisiyim. Çok uzun bir süredir İstanbul resimleri yapıyorum. Çünkü İstanbul bana göre dünyanın başkentidir, çok önemli bir şehirdir. Bunca süre almış olduğu darbelere rağmen ayaktadır. Onu güzelleştirenler de çirkinleştirenler de var. Her şeye rağmen çok güzel bir şehirdir” dedi.

“Resim serüvenim ilkokul yıllarında başladı”

Resme olan eğiliminin ilkokul yıllarında başladığını ifade eden Kara, “İlkokulda bizim durumumuzdaki öğrenciler harita çizerdi. İyi harita çizdiğimi hatırlıyorum. Ortaokulda da benzeşen şeyler oldu ama güzel resim yapmaya eğilimim olduğunu fark ettim. Aslında bunun ortaya çıkmasında sıra arkadaşım aynı zamanda hemşerim Celal Kalender etkili oldu. Onun yaptığı bir resim sonrasında eğilimim arttı. Buradan sonra resim serüvenim başladı” ifadelerini kullandı.

“Bu zamana kadar 800 resim yaptım”

Çok fazla resim üreten biri olmadığını söyleyen Ressam Kara, “Biraz işçilik ve zaman almakta birlikte yorucu oluyor. Şimdilerde ölçülerimizde büyüdü. Bunlara tamamlamak zaman alıyor ama yılara göre hesapladığım da farklı ölçülerde yaklaşık 800 resim yaptığımı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Böyle bir ödül beklemiyordum, ciddi bir sürpriz oldu”

Ressam Selahattin Kara konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ödüle layık gördüm. Değerlendirme jürisinin bu seneki kriterlerine uyan bir resim yapıyorum. Muhtemelen İstanbul resimleri yapıyor olmam ve mevcut tarihimize ait sanat eseri niteliğindeki yapıları, yaşam ve doğal güzelliğini bir başka esere dönüştürüp tekrar kültürümüze katmış olmamın, bunu uzun süre yapmamın ve son olarak kendimize özgür bir üslubum olduğunu değerlendirmişler. Bu gerekçelerle beni ödüle layık gördüklerini düşünüyorum. Haberi bana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verdi. Beklediğim bir şey olmadığı için biraz şaşırdım. Çünkü böyle bir ödül beklemiyordum. Bu benim için ciddi bir sürpriz oldu. Kalın bana sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. Bunun için bir tören olacağını, tanıtım filminin çekilmesini gerektiğini ve konuşma yapmamın uygun olacağını ifade etti.”

“Bu ödüle layık görülmek çok onurlu, bu da beni gururlandırdı”

Kara, “Ödüle layık görülme meselesinden sonra çok fazla bir heyecan olmadı. Tabi ki bu durum hoşuma gitti. Taktir edilmiş olmak Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülüne layık görülmek çok onurlu bir şeydir. Bu da beni gururlandırdı. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, hislerimi ve duygularımı çok da ayıklayamadım. Biraz karmaşık duygular içerisinde kaldım. Daha rahat bir değerlendirme yapmam için biraz daha zamana ihtiyacım olacak. Çünkü haber daha yeni geldi, biraz şaşkınım” diye konuştu.

Doğan Can Cesur

