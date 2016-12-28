Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında edebiyat alanında Mustafa Kutlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, müzik alanında Prof. Dr. Erol Parlak, sinema alanında sanatçı Şener Şen, geleneksel sanatlar alanında Ferudun Özgören ödüle layık görülürken, vefa ödülüne ise Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver layık görüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Mustafa Kutlu’nun yerine törene katılan oğlu Murat Kutlu, babasının yazdığı mektubu okudu. Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Kemal Haşim Karpat’ın yerine asistanı Prof. Dr. Hakan Kırımlı ve diğer asistanları katıldı. Müzik alanında ödül alan Prof. Dr. Erol Parlak, törende asistanı ile birlikte mini bir konser verdi.

Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in layık görüldüğü vefa ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayvan aldı. Prof. Dr. Ahmet Hüner Sayar ise Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in hayıtından kesitler anlattı.

ŞENER ŞEN: "BU İNANÇ BENİ AYAKTA TUTUYOR"

Canlandırdığı karakterleri ve rol aldığı hikayeleri iyiye, güzele ve doğruya hizmet etmesi için seçtiğini belirten sanatçı Şener Şen "Bir aktör için intihar sayılabilecek kadar uzun yıllar beğenebileceğim bir hikayede o rolü bekledim. Halkımızın kendinden bir şeyler bulacağı karakterler yarattık. Doğru hikayelerinde toplumda çatışma yerine sevgiyi hakim kılacağına inanıyorum. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yüksek yargı başkanları, akademisyenler, sanatçılar ve basın temsilcileri katıldı.