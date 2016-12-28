Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

28 Aralık 2016 13:31
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belli oldu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında edebiyat alanında Mustafa Kutlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Kemal Haşim Karpat, müzik alanında Prof. Dr. Erol Parlak, sinema alanında sanatçı Şener Şen, geleneksel sanatlar alanında Ferudun Özgören ödüle layık görülürken, vefa ödülüne ise Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver layık görüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Mustafa Kutlu’nun yerine törene katılan oğlu Murat Kutlu, babasının yazdığı mektubu okudu. Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan Kemal Haşim Karpat’ın yerine asistanı Prof. Dr. Hakan Kırımlı ve diğer asistanları katıldı. Müzik alanında ödül alan Prof. Dr. Erol Parlak, törende asistanı ile birlikte mini bir konser verdi.

Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in layık görüldüğü vefa ödülünü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayvan aldı. Prof. Dr. Ahmet Hüner Sayar ise Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in hayıtından kesitler anlattı.

ŞENER ŞEN: "BU İNANÇ BENİ AYAKTA TUTUYOR"

Canlandırdığı karakterleri ve rol aldığı hikayeleri iyiye, güzele ve doğruya hizmet etmesi için seçtiğini belirten sanatçı Şener Şen "Bir aktör için intihar sayılabilecek kadar uzun yıllar beğenebileceğim bir hikayede o rolü bekledim. Halkımızın kendinden bir şeyler bulacağı karakterler yarattık. Doğru hikayelerinde toplumda çatışma yerine sevgiyi hakim kılacağına inanıyorum. 75 yaşında hala bu inanış doğrultusunda yürüyorum. Bu inanç beni ayakta tutuyor. Bu ödülü toplumsal barışımıza katkısı olması umuduyla kabul ediyorum" dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, yüksek yargı başkanları, akademisyenler, sanatçılar ve basın temsilcileri katıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç