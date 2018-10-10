Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, karşılaştı. Mücadeleden 61-47 galip ayrılan Hatay Büyükeşehir Belediyespor kupanın sahibi oldu.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 9, Merve Arı, Birsel Vardalı Demirmen 11, Kia Niema Vaughn 2, Anastasiya Veramenyenka 4, Tuğçe Canıtez 5, Giorgia Sottana 8, Tilbe Şenyürek 3, Özge Yavaş, Cecilia Zandalasini 5, Esra Ural Topuz
Başantrenör: Valeria Garnier
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtneylynne Paris 6, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu, Katsiaryna Snytsina 6, Cansu Köksal 7, Hülya Çoklar, Gizem Havare, Gizem Başaran, Merve Aydın 7, Hin Ben Abdelkader 21, Glory Bassey Johnson 11
Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki
1. periyot: 11-16
Devre: 25-28
3. periyot: 37-43
(Süleyman Cenk İdaye /İHA)