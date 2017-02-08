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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çok önemli açıklama. Kalın "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Birliklerimiz El Babın merkezine girdi

08 Şubat 2017 15:57

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi. Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz" dedi.

"Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi"

Katıldığı televizyon programında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "DAEŞ'e karşı gerçek mücadele veren ülkelerin başında geliyoruz. ABD, PYD'ye destek vermemeli. Somut planı ortaya koyduk. Artık El Bab'ta güçler şehrin içinde. Birbirini tamamlayan bir plandan bahsedebiliriz. Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi. Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: El Bab, ibrahim kalın


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