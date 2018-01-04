Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Skandal davada skandal karar çıktı

Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

HAKAN ATİLLA DAVASI

Skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu bellidir. Türkiye'nin içişlerine müdahaleye dönüktür. Bu davaya bakan hakim 2-3 yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getririliyor, ağırlanıyor. Bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük kumpas olduğu ortadadır. Hakan Atilla'nın avukatları savunmalarını yapacaklar. Biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu tür operasyonlarla Türkiye'ye zarar vermeyi düşünenler varsa, söz konusu olmadı bugüne kadar, olmayacak. Milletimiz oynanan oyunu görmektedir.

ABDULLAH GÜL'ÜN KHK ELEŞTİRİSİ

Çıkartılan KHK'da muğlaklık olmadığını kendileri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) de ifade ettiler. Bir takım spekülasyonlar üzerinden konu farklı noktaya taşınmak istendi. Konunun spakülatif bir mevzu olmadığı anlaşılacaktır. Bizim önümüze birçok konu var. Bunlara yoğunlaşmakta fayda var. Parti sözcümüzün çizdiği çerçeve de zaten bellidir.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın' Bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti'.