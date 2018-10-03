Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan üçüncü havalimanı açıklaması

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan ve toplantıda yapılan sunumlara ilişkin bilgi veren Sözcü Kalın, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelenin devam edeceğini, FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde dünya sathında devam ettiğini, geri adım atılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Kalın, üçüncü havalimanı ile ilgili çalışmaların yüzde 97 oranında tamamlandığını, planlandığı şekilde 29 Ekim günü intikal olacağını, yeni havalimanından ulusal ve uluslararası uçuşların başlayacağını kaydetti.

“BİZİM TAVSİYEMİZ O KONUŞMAYI BAŞTAN SONA DİNLEMELERİ”

BM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Filistin meselesine değinmediği yönünde yapılan eleştirilere cevap veren Kalın, “Filistin meselesini orada tekraren gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla kişi olarak bu meseleye değinmemesi söz konusu olamazdı. Ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanımıza dönük, ‘Filistin konusunda bir laf etti mi?' gibi bir cümleyi telaffuz ettiğine şahit olduk. Ya kendisi Cumhurbaşkanımızın konuşmasını takip edemeyecek durumdalar ya da kendisine yanlış bilgi verilmiş. Bizim tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri, oradaki vizyonu anlamaya çalışmaları. Belki bu onların küresel düzen ile ilgili tasavvurlarına da mutlaka katkı sağlayabilir” diye konuştu.

“AVRUPA'DAKİ BAZI ÖN YARGILI ÇEVRELER DE BU KONUŞMAYI DİNLEMEK SURETİYLE KENDİLERİNE BİR ÇEKİ DÜZEN VERİRLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'dan sonra Almanya'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi veren Kalın, ziyaretin başarısız olduğu, gerginliklerle geçtiği tarzda Alman basınında çıkan haberlerin ideolojik tavırları yansıtan tutumlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Camii'nin açılışında yaptığı konuşmanın son dönemde Avrupa'nın göbeğinde bir arada yaşama ahlakı ve çoğulculuk üzerine bir manifesto olduğunu söyleyen Kalın, “Umarız Avrupa'daki bazı önyargılı çevreler de bu konuşmayı dinlemek suretiyle kendilerine bir çeki düzen verirler” şeklinde konuştu.

Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılacağı 4'lü zirvenin altyapısının oluştuğunu belirten Kalın, tarihler üzerinde çalışıldığının altını çizdi.

Derya Yetim