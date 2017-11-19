Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kalın ve beraberinde Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile beraber geldiği Pere Lachaise Mezarlığında yatan Ahmet Kaya’nın mezarı başında dua edip rahmet diledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalın, "Öncelikle vefatının yıl dönümünde Ahmet Kaya’yı mezarı başında tekrar rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ahmet Kaya Anadolu topraklarının yetiştirdiği yüreği büyük zengin yetenekli sanatçılardan bir tanesiydi, tabii burada hüzünlü bir gurbet hikayesi var. Zira ülkesini vatanını toprağını, o toprağının taşını suyunu güneşini rüzgarını bu kadar seven bir insanın ahir ömründe yurt dışında vefat etmesi aslında çok hazin bir hikaye, bizdi gurbet kelimesiyle gariban kelimesi garip kelimesi aynı kökten gelir" dedi.

"28 Şubat’ta başörtüsü mağduru olan bayan kardeşlerimizi savundu"

Kalın, "Sazıyla sözüyle şiiriyle her zaman haklının yanında oldu. Yeri geldi bu ülkenin namuslu solcularını sağcılarını savundu, yeri geldi 28 Şubat’ta başörtüsü mağduru olan bayan kardeşlerimizi savundu yeri geldi yine 28 Şubat sürecinde bir şiir okuduğu için hapse mahkum edilen cumhurbaşkanımızı Pınarhisar'a uğurlayan o kutlu topluluk içerisinde yer aldı. Duruşu hep bu ülkenin milli değerleri tarihi, coğrafyası irfanı üzerine kuruluydu ve müziğin evrensel dilini kullanarak aslında ülkemizin hikayesini anlattı eserlerinde yorumlarında bestelerinde o yüzden de insanımızın kalbinde bir taht kurdu. Fikri görüşü ne olursa olsun kentli olsun köylü olsun genç olsun yaşlı olsun. Bu nimete vasıl olmak diyeyim. Her sanatçının arzu ettiği ama herkesin belki ulaşamadığı aslında büyük bir makamdı. Ahmet Kaya’yı bu yönüyle de tekrar rahmetle andığımızı yad ettiğimizi ben ifade etmek istiyorum. Tabii yıllar geçti vefatının üzerinden özlüyoruz" dedi.

"Ahmet Kaya da korku ikliminin içinde haksızlığa maruz kaldı"

Kalın, "28 Şubat o dönemde mağdur olan on binlerce insan gibi Ahmet Kaya da o korku ikliminin içinde bu haksızlığa maruz kaldı ve sanatını müziğini özgürce icra edip ülkesini daha iyi noktalara taşımak için Türk'ü, Kürdü, Çerkez'i, Arap'ı dindarı, sağcısı, solcusu, köylüsü kentlisi, doğulusu, batılısıyla bütün Anadolu insanını kucaklamaya çalışan bir çığlık iken maalesef böyle büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldı. O günlerden bu günlere çok şey değişti. Artık bunların da biz muhasebesini yapıyoruz bu tür dönemlerin tekrar yaşanmaması için birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. İşte o zaman Ahmet Kaya’nın hapse gönderdiği cumhurbaşkanımız bugün bu ülkenin başında, 15 yıldır Bu ülkeyi Başbakan ve Cumhurbaşkanı yönetiyor. Kendisi de Ahmet Kaya’yı hep çok sevmiştir hep hayırla yad eder. Ara ara konuşma fırsatımız olduğunda da bahsi geçer. İnşallah o günlerin bir daha yaşanmaması için hele ki böyle kıymetle sanatçılarımızın bu tür haksızlıklara maruz kalmaması hepimizin el birliğiyle çalışmaya devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

TANSU SARITAYLI

