Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir ülke Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sunduğu TGRT Haber Gündem Özel programında konuk oldu. Türkiye saatiyle aynı zamanda New York'a BM Genel Kurulunda Kudüs'ün mevcut statüsünün korunmasıyla ilgili tasarı teklifi oylaması gerçekleşirken, Kalın ve Yaşar konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Bir taraftan Amerika'nın, diğer taraftan İİT’de aldığı kararla Türkiye'nin press yaptığını ifade eden Yaşar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulunarak, bu oylamanın zuhuru olabileceğini kaydetti.

"3'te 2 çoğunluk bekliyoruz"

Yaşar'ın Amerika yönetiminin tehdidinin de altını çizmesine ilişkin değerlendirme yapan Kalın ise, "Biz 3'te 2 çoğunluğun sağlanacağını bekliyoruz. Çünkü Güvenlik Konseyine sunulan karar 15 ülkenin oylamasında, 14'e 1 çıkmış ve sadece Amerika'nın vetosuyla reddedilmişti. 14 ülke Kudüs konusunda mutabakat halinde hareket etti. Bu önemli bir kazanım, bunun bir yansıması olarak da, 3'te 2 çoğunluğun yani 129 ülkenin 'evet' vermesi bekleniliyor. Tahminler yüzde 70 civarındaydı ama Amerika'nın presi neticesinde fireler muhtemelen olacaktır. Bazı ülkeler katılmayacağını, çekimser oy kullanacağını açıkladı" şeklinde konuştu.

"ABD kararından vazgeçmezse gayrihukuki bir işlem yapmış olur"

Bu tartışmanın Kudüs meselesinin ne kadar hassas olduğunu ve küresel bir nitelik kazandığını göstermesi bakımından önemli olduğunu aktaran Kalın, netice ne olursa olsun bu konunun takipçisi olunacağını kaydetti. 'Evet' kararına rağmen Amerika'nın kendi kararından vazgeçmeyebileceğini de ifade eden Kalın, "Bu durumda BM kararlarıyla tescil edilmiş gayrihukuki bir işlem yapmış olur. Aslında şuanda da daha önceki Amerikan yönetimlerinin altına imza attığı bir kararı ihlal ediyor. Buradaki asıl mesele bizim neden tepki gösterdiğimizdir. Kudüs'ün tarihi ve dini gerçekleri göz önünde bulunduğunda hangi ülke tarafından olursa olsun tek taraflı olarak İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, gayri hukuki ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir karar. Ayrıca bu durum iki devletin çözüm sürecini zora sokan ve orta doğudaki barış sürecini de etkisiz hale getiren bir karar. Trump yönetiminin 'biz yeni bir orta doğu barış süreci planı üzerinde çalışıyoruz' şeklinde bir kararı varsa bu zaten ölü doğmuş bir plan demektir. Çünkü Filistin meselesindeki temel problem, barış için uygun bir zemin bulunup bulunmadığı değil, İsrail'in işgalidir. İsrail'in kurulduğu tarihten bugüne yaptığı onlarca eylemler, Gazze'ye saldırılar, işgal politikaları ve yerleşim politikaları neticesinde ortaya çıkan bir tablo var. Bu tablo ne Filistinlilerin iradesiyle, ne de uluslararası toplumun onayıyla ortaya çıkan bir tablo. İsrail'in özellikle ABD ile kuruduğu ittifak ve AB ülkelerinden aldığı destek neticesinde ortaya çıkmış bir tablodur bu. Cumhurbaşkanımız çeşitli vesilelerle bir harita paylaştı. 1947'den 67'ye ve bugüne dair olan o harita, Filistin'in asli topraklarının nasıl eridiğini gösteren bir ibret tablosudur aslında. Dolayısıyla işgal politikaları devam ettiği müddetçe, ne Kudüs, ne Filistin toprakları ne de orta doğuda barış, istikrar ve huzurun gelmesi mümkün değil. İsrail'in yapması gerek işgal politikalarına son vermektir" diye konuştu.

"ABD'nin kararındaki hayır Filistin'in hatırlanması oldu"

2010-2011'den beri terör olaylarından dolayı Kudüs meselsinin unutulmuş olduğuna dikkat çeken Kalın, "Belki Trump yönetiminin bu kararının en hayırlı neticelerinden birisi Filistin'in hatırlanmasına sebep olması. Türkiye aldığı inisiyatifle çok önemli bir öngörüde bulundu. Cumhurbaşkanımız hemen gerekli süreçlerin başlatılması talimatlarını verdi" dedi.

Yaşar'ın Türkiye'nin İİT'de aldığı kararla bir yol haritası çizdiğini ve şuanda bu yol haritasının gereklerini yerine getirdiğini ifade etmesi üzerine Kalın, "Biz bu kararın yanlış olduğunu ifade ettik ama onlar yollarına devam ettiler. BM Genel Kurulu'ndaki oylama önemli eğer karar çıkarsa tarihi bir karar olacak ve tarihi bir ana şahitlik etmiş olacağız. Bu durum bizim açımızdan Yahudilik, İslam meselesi değildir, Kudüs meselesi işgal meselesidir" cevabını verdi.

Konuyla ilgili gayri insanileştirme süreçleri işletildiğini belirten Kalın, Kudüs hadisesinde Amerika'nın tek başına kaldığını, bu nedenle de çok açık bir şekilde, diplomasi tarihinde görülmemiş bir nobranlıkla tehdit etmeye başladığını söyledi. Amerika yönetiminin "Biz bunları tek tek not alacağız, sizi cezalandıracağız" ifadelerinin BM'de işleri bu noktaya getirdiğinin altını çizen Kalın, "Kimse durup dururken Amerikan karşıtlığı yapmıyor. Trump yönetimi 'biz büyükelçiliğimizi de taşıyacağız' diyebilir, ama ABD'yi hangi ülke takip edecek, hangi ülke büyükelçiliğini Tel-Aviv'den Kudüs'e taşıyacak? Şuana kadar gördüğümüz kadarıyla bunu hiçbir ülke yapmayacak" dedi.

Yağmur Yıldız - Derya Yetim



