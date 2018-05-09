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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: MHP ile ortak miting olabilir

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: MHP ile ortak miting olabilir

09 Mayıs 2018 13:19

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de medya mensuplarının sorularını yanıtladı:

"Bugün itibariyle muhalefetin adayları da ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar saygı ilkeleri esas alınarak coşkulu seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasını da sizinle paylaşacağız. Kendisi 3-3.5 aydır sahada zaten. Zeminin hazır olduğunu ifade edebiliriz.

Birazdan Külliye'de ekonomii koordinasyon toplantısı yapılacak. 2017 yılında ekonomi güçlü bir performans sergiledi. İlk veriler bu performansın devam edeceğini gösteriyor. Turizmde pozitif bir ivme var ve devam edeceğini öngörüyoruz. Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor. Dövizle ilgili konu birkaç haftadır gündemimizde. Küresel hareketlilikle ilgili olduğunu ifade etmekte fayda var. Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi fiyatları etkiledi. Kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse mali disipline dayalı ekonomi politikaları devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değil. Bugünkü toplantıda cari açık, faiz meselesi, enflasyon, istihdam etraflı bir şekilde ele alınacak." 

MHP İLE ORTAK MİTİNG OLACAK MI?

Ortak miting ihtimali var. Tarihi yeri kesinleşmedi. MHP ile ortak miting yapılabilir. Cumhur İttifakı'nın mitingi olarak BBP de katılabilir. Birlik duygusunu yansıtacak bir miting olacaktır.

İran önemli bir ticaret ortağımızdır. Birçok alanda yürütülen önemli ilişkilerimiz var. Daha önce de yaptırımlar uygulandı. Biz çatışmacı yaklaşımlardan ziyade kucaklayıcı yaklaşımdan yanayız. Prensip olarak kararın bölgede istikrarsızlığı körükleyeceğine yönelik ciddi endişelerimiz var.

İnce'nin randevu talebi ulaştı. AK Parti Genel Merkezi'nde kendisini kabul edecek. randevu talebi üzerine çalışılıyor. Önümüzdeki bir kaç gün içinde olacaktır."  

 

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