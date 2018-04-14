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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi

14 Nisan 2018 10:02

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Suriye'de yaşanan hava saldırısı ile ilgili, "Kimyasal silahların kullanılması uluslararası hukukun ihlâli ve bir insanlık suçudur. 7 Nisan günü Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Bu menfur saldırının sorumluları hesap vermelidir. Uluslararası toplumu, gelecekte yaşanabilecek kimyasal saldırıların engellenmesi konusunda birlik olmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Kalın şöyle devam etti: "Öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla ifade ettikleri gibi kimyasal silahların oluşturduğu tehdit, Suriye’de yüz binlerce insanın konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü gerçeğini değiştirmemektedir. Dolayısıyla yalnızca kimyasal silahların imhasına yönelik çabalar, bölgedeki istikrarsızlığı sonlandırmakta yetersiz kalacaktır.

Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır.
Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır. Bu çerçevede ulusararası toplumu, kimyasal ve konvansiyonel tüm silahlarla gerçekleşen ölümleri sona erdirecek kapsamlı bir siyasi stratejiyi hayata geçirmeye davet ediyoruz."  

 

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