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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’e yönelik saldırılara ilişkin, “İdlib'e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. İdlib'e yapılacak bir saldırının, insani felakete ve göç dalgasına yol açarak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacağını aktaran Kalın, “Bu sorunun bütün yükünü Türkiye'nin üzerine yıkmak, ne adildir ne de doğru. Cumhurbaşkanımızın çabası ortadadır. Herkesin sorumluluk alması bir zarurettir. Batılı ülkelerin 'Esed rejimi İdlib'de kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz' açıklaması anlamsızdır ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. Suriye'de yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Her tür ölümün önlenmesi esastır. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir” ifadelerini kullandı. 

ABD'nin mültecilere ekonomik yardımları kesmesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatmasıyla ilgili değerlendirme yapan Kalın, şunları aktardı: 

“ABD yönetiminin hukuksuz Kudüs kararı, Filistinli mültecilere bütçe desteğini kesmesi ve FKÖ ofisini kapatması, 'tarafsız arabulucu' iddiasının tamamen çöktüğünü gösteriyor. Filistin halkını yok sayan hiçbir politika, plan başarılı olamayacaktır. Türkiye Filistin'in yanındadır.”  

Caner Ünver

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