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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kaşıkçı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu 3. Havalimanının açılması nedeniyle İstanbul'da yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk ifadesinden kimsenin rahatsız olması söz konusu değildir. Milli kimlik ile ilgili bir tartışma yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın (Cemal Kaşıkçı) : "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması nihai hedefimizdir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyecek'
 

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