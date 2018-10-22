Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu 3. Havalimanının açılması nedeniyle İstanbul'da yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türk ifadesinden kimsenin rahatsız olması söz konusu değildir. Milli kimlik ile ilgili bir tartışma yok"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın (Cemal Kaşıkçı) : "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması nihai hedefimizdir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyecek'

