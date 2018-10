Cumhurbaşkanlığından Brunson açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, mahkemenin Rahip Brunson kararı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün 'Andrew Brunson' hakkında verilen mahkeme kararı Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. Ne yazık ki hatırı sayılır bir süredir Türkiye'nin bağımsız yargısı Amerikan yönetimince baskı altına alınmaya çalışılmış, ülkemiz çeşitli yaptırım tehditlerine maruz bırakılmıştır. Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye'nin bu türden tehditlere boyun eğmeyeceğini, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vesayet altına alınamayacağını belirtmiş, 'Türk yargısının vereceği karara herkesin saygı duyması gerektiği'ni vurgulamıştır. Mahkeme kararının ardından 'Working very hard on Pastor Brunson!' diye mesaj atan ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir ve Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır; 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasa'ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.' Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır” ifadelerine yer verdi.