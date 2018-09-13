Cumhurbaşkanlığından kritik döviz kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar'da değişikliğe gidildi. Buna göre; Türkiye'de yaşayan kişiler menkul, gayrimenkul, taşıt ticareti ve finansal kiralama ticaretini döviz endeksli yapamayacak.

Söz konusu kararın 4. maddesine eklenen bentte, Türkiye'de yerleşik kişilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirtilen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı belirtildi.

Yürürlükteki sözleşmeler 30 gün içinde TL olarak yeniden belirlenecek

Aynı karara eklenen geçici maddede hali hazırda döviz üzerinden yapılmış sözleşmelerin 30 gün içinde taraflarca Türk lirası olarak yeniden belirleneceği aktarıldı.

Karara eklenen geçici maddede şu şekilde:

“Bu kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Caner Ünver

