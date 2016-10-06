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Cumhurbaşkanlığı'ndan Sümeyye Erdoğan’ın koruma aracından çalınan silahlarla ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın koruma aracındaki silahların çalınması olayının terörle alakalı boyutu bulunmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından Sümeyye Erdoğanın koruma aracından çalınan silahlarla ilgili flaş açıklama

06 Ekim 2016 18:35

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan’ın koruma aracındaki silahların çalınması konusunda medyada yer alan bazı haberlere dair bir hususun tavzihinde yarar görülmüştür. Silahların 10 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Bakırköy’de park halindeki koruma aracından çalınmasının bazı iddiaların aksine terörle alakalı bir boyutu bulunmamaktadır. Bilindiği üzere 13 Temmuz 2016’da emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon neticesinde çalınan silahlar, teçhizat ve mühimmat eksiksiz olarak ele geçirilmiş, olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında hırsızlık suçundan işlem yapması da hadisenin terörle ilgili bir boyutu olmadığını ortaya koymaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.  

Derya Yetim
ANKARA


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