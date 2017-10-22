Cumhuriyet adına en yüksek katılımlı zirve yürüyüşü

Dinek Dağı zirve yürüyüşüne Kırıkkaleliler yoğun ilgi gösterdi. Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Belediyesi, Balışeyh Belediyesi ile Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından dokuzuncusu düzenlenen yürüyüşte belirlenen kamp alanında toplanan şehir halkı Gökkuyu Mevkiinden Dinek Dağı Zirvesi’ne yürüdüler. Yürüyüş öncesi kamp alanında Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı gösterilerini sundu. Zirve tırmanışında vatandaşlar zaman zaman zorlansa da zirvede olmanın heyecanını hep birlikte paylaştılar. Dinek Dağı Zirvesi’nde düzenlenen etkinlikte ise Kur'an’ı Kerim tilaveti yapıldı ve etkinliği organize edenler katılımcılara meyve dağıttı. Dinek Dağı Zirvesi, konumu itibariyle Kayseri’de bulunan Erciyes, Aksaray’da bulunan Hasan ve Kastamonu’da bulunan Ilgaz Dağlarının aynı anda seyredilebileceği tek yer olması açısından da dağcılar için önemli bir yer olarak görülmekte.

“Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır”

Dinek Dağı yürüyüşü sonrası zirve hatıra defterine notlar bırakan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Biraz önce burada zirve defterine bir şeyler yazmam gerektiğini de arkadaşlar söyledi. Gönlümden kopan şeyler ne ise, şu anki ruh halim itibariyle onları yazdım. Burada yazdığım şeyleri sizinle paylaşacağım. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl dönümü anısına tüm Kırıkkale’nin evlatları olarak Dinek Dağı yürüyüşümüzü tamamlayıp zirveye ulaştık. Cumhuriyetimizin gençleri ve evlatları olarak her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağımıza ve zirvede tutmak için çok çalışacağımıza, bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden başta büyük Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize söz veriyoruz. Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Kırıkkale Dağcılık Temsilcisi aynı zamanda Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Metin Atun, “Bugün 1000’e yakın kişi, üniversiteden, çeşitli kamu kuruluşlarından insanlar ve sporcular, Dinek Dağı’nda cumhuriyetin coşkusuyla zirveye ulaştılar. Bu yürüyüş etkinliğini 2009’da düzenlemeye başladık. Bu sene 9.’sunu yapıyoruz. Kale Dağcılık olarak da 381. Faaliyetimiz ve ülkemizde bu etkinliğin bir özelliği var. Cumhuriyet adına yapılan en yüksek katılımlı zirve yürüyüşü oluyor, bizim etkinliğimiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca düzenlenen yürüyüş etkinliğine Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Ahmet Güneş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Atanur Aydın, Balışeyh Kaymakamı Önay Altuntaş, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu katıldı.

Mehmet Temizyürek