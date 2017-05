Cumhuriyet Başsavcısından, Silopi’deki kazayla ilgili açıklama

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak yaptığı açıklamada, “04/05/2017 tarihinde saat 00:31 sıralarında Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 73 A 0133 plakalı zırhlı (panzer türü) aracın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715. Sokak No: 13 sayılı adreste bulunan M.Y. İsimli vatandaşımıza ait ikametine çarpması sonucu meydana gelen kazada, M.Y. ve F.Y. isimli çocuklar yaşamını yitirmiştir. Olaya ilişkin bugün yazılı ve görsel bazı medya organlarında gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmüştür. Bu sebeple meydana gelen olay ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. Olayın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünce saat 01:00 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesinin akabinde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca olay yerine intikal edilerek Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldığı, Silopi Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince olay yerinde gerekli incelemelerin yapılarak meydana gelen kazaya ilişkin kaza tespit tutanağının düzenlendiği, kazaya karışan zırhlı aracı (panzer) kullanan kolluk görevlisinin Silopi Devlet Hastanesinde adli muayenesinin yapılarak alkol raporunun aldırıldığı, kazaya karışan kolluk personeline üfleme yoluyla yapılan test ve alınan kan numunesinde yapılan tahlil sonucunda görevlinin olay sırasında alkollü olmadığının tespit edildiği, kazanın ilçe merkezinde meydana gelmesinden dolayı Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütüldüğü, 172. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli teknik araç teknisyeni bir personelin bilirkişi olarak görevlendirilerek kazaya karışan araç üzerinde bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı, ayrıca gerçek dışı haberlerde belirtildiği şekilde soruşturmayı yürüten Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca soruşturmanın akıbeti hakkında herhangi bir kişi veya avukata kazaya karışan kolluk personelinin alkollü olduğuna dair herhangi bir bilginin verilmediği gibi bu yönde herhangi bir yorumda da bulunulmamıştır. Meydana gelen olay hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ayrıntılı ve titiz bir şekilde devam etmektedir” dedi.

