Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamların da katıldığı tören, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ın şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Özoral şehitlik özel defterini imzaladı.

Büyükelçi Erkan Özoral şehitlik özel defterine, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, yüce Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Her bir satırı fedakarlık, her bir sayfası kahramanlıklarla dolu milli mücadelemizin eseri olan Cumhuriyetimizin ilanının 93. yıldönümünü heyecan ve gurur içinde kutlamakta olduğumuz bugünde kahramanlıklarınızı ve hatıralarınızı anmak üzere bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyoruz. Sizler vatan toprağı uğruna fedakarca cepheden cepheye koştuğunuz günlerde özgürlüğü tehdit altında olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin de yardımına koşmakta hiç tereddüt etmediniz ve Azerbaycan topraklarında mekanların en yücesine eriştiniz. Anadolu’daki kardeşlerinizin şehadetin ve gösterdiği milli direnç o zaman yed, düvelin ayağımıza vurmaya çalıştığı prangayı, üzerimize geçirmek istediği tahakküm örtüsünü parçalamıştır. Ne var ki, onların direndiği ve mücadele ettiği bu şer odaklarının içerisindeki işbirlikçi tortu 93 yıl sonra tekrar Türkiye Cumhuriyeti surlarında gedik açmayı denemiş, 15 Temmuz 2016 tarihinde cumhuriyetimize, demokrasimize, hürriyetimize ve milletimize kara bir leke sürmeye kalkmış ancak sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu harici ve dahili bedhahların bütün çabaları Türk milletinin damarlarındaki asil kandan gelen kudret ile bir kere daha ezilmiştir. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının mimarlarısınız. Aziz hatıralarınız bugün de minnet ve şükranla yad edilmektedir. Azerbaycan’ın dört bir köşesinde yer alan kabirleriniz ebedi kardeşliğimizin şeref nişanıdır. Uğruna canınız verdiğiniz kardeş topraklarında huzur içinde yatınız. Bu anlamlı günde başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin kutsal hatırası önünde bir kez daha saygıyla ve şükranla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun” ifadelerini yazdı.

Daha sonra temsili şehit kabirlerine karanfillerin bırakıldığı törende Azerbaycan Şehitliği’nde ziyaret edilerek şehitlik abidesine çelenk sunuldu.

Kamil Nadirli



