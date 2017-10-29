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Cumhuriyet Bayramı’nda Ovit Dağı’na çıktılar

Rize’de bir grup dağcı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 12.’si yapılan Ekrem Orhon Cumhuriyet Zirvesi tırmanışı için 3 bin 200 metre rakımlı Ovit Dağı’na çıktılar.

Cumhuriyet Bayramında Ovit Dağına çıktılar

29 Ekim 2017 17:24

Zirve tırmanışına 11 dernek adına 110 dağcı katıldı. Ovit Dağı’nın 2 bin 640 metre rakımlı karayolu geçidinde araçlardan inilerek ilk olarak Cumhuriyetin 94. yılı anısına saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okunarak yürüyüşe geçildi. Yürüyüşle ilgili bilgi veren Verçenik Dağcılık Kulüp Başkanı Emin Ali Kalcıoğlu, “Dernek olarak 12 yıl önce 5 kişiyle başlattığımız yürüyüşe şimdi 110 dağcı arkadaşımız ile katılıyoruz. Yoğun bir katılım gördüğümüz için mutluyum. Hem cumhuriyetimiz için yürüyoruz hem de Rizemizin eski belediye başkanlarından ‘Baba Reis’ Ekrem Orhon için yürüyoruz” dedi.

Tırmanışa Ekrem Orhon’un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu, Ekrem Orhon’un akrabaları, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, İstanbul Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rumeyza Kazancıoğlu, Prof. Oya Özçelik, İkizdere Derneği Başkanı İsmet Ekşi, Rize Kent Konseyi Üyeleri, Ebruli Yaşam Derneği, İkizdere Arama Kurtarma Ekibi (İDAK)ve dağcılığı seven kalabalık bir topluluk katıldı. 

İsmet Köseoğlu
 

 

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