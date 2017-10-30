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Cumhuriyet Bayramında Selda Bağcan Söke’yi salladı

Selda Bağcan, Aydın’ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren Selda Bağcan, şarkılarını binlerce Sökeliden oluşan dev bir koro ile söyledi.

Cumhuriyet Bayramında Selda Bağcan Sökeyi salladı

30 Ekim 2017 14:51

Cumhuriyetin kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü nedeniyle Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Selda Bağcan konseri Novada Outlet Otoparkında gerçekleştirildi. 1970’li yıllardan günümüze sadece Türkiye’de değil, dünyada adından bahsettiren sanatçı Selda Bağcan konserini yaklaşık 25 Bin kişi izledi.

Sanatçıya Sökeliler adına çiçek, plaket ve Atatürk işlemeli halı hediye eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Bana göre Türkiye’nin en güçlü sesi olan Selda Bağcan’ı Söke’de ağırlamaktan, Sökeli vatandaşlarımızla buluşturmaktan dolayı mutluyum” dedi. Konuşmasında Cumhuriyet’in değerlerinden ve kazanımlarından da bahsetmeyi ihmal etmeyen Başkan iToyran; “Özgürlük, Bağımsızlık ve Demokrasi demek olan Cumhuriyet ev tüm kazanımlarına sahip çıkacağız” diye konuştu. Ünlü sanatçı Selda BAğcan ise Söke’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, kendisini Sökelilerle buluşturan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a teşekkür etti.

Selda Bağcan’ın sahnesi öncesinde Söke Belediyesi Şehir Bandosu ve Söke İşletme Fakültesi müzik grubu Manifesto’nun mini konseri geceye renk kattı. 

Levent Tuncer

Etiketler: Cumhuriyet Bayramı, selda bağcan, söke

 

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