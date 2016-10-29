Mersin'in Erdemli ilçesinde doğan 29 Ekim’in ilk bebeğini ve ailesini ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bugünümüzü yarınımızı her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümündeyiz. Varlık sebebimiz Cumhuriyetin korunması adına, kollanması adına elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Çünkü biz şuan bu faaliyeti icra ediyorsak, özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu gerçekten Cumhuriyete borçluyuz. Bu kutsal vatanı bizlere emanet eden atalarımızı minnetle şükranla yad ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet bebeğine bir ömür boyu mutluluk dileyen Tollu, "Onlardan devraldığımız bu kutsal emaneti daha da ileriye, daha mükemmele götüreceğiz. İnşallah bu ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarıp dünyada hak ettiğimiz konuma getireceğiz. Bu yavrumuzda böylesine güzel bir günde dünyaya geldi. Sağlıklı huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Annesini babasını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Henüz ismi konulmayan bebeği kucağına alan Başkan Tollu, objektiflere poz verdi.

Anne Mihriban Çolak ise ikinci bebeğinin doğumunun mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu Allah herkese çocuk nasip etsin" dedi.

Minik kızın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ebe hemşire Sultan Yazgan da, "Bebeğimiz gece 01.15'te doğdu. Bebeğimiz kız bebek ve 3,5 kilo dünyaya geldi. Gayet sağlıklı ve annesinin de bebeğinde sağlık problemi yok" şeklinde konuştu.

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