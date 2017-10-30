Cumhuriyet coşkusu Serdar Ortaç’la yaşandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Serdar Ortaç konseri düzenledi. Ünlü sanatçı, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Tophane Parkı açılış töreni kapsamında muhteşem bir konser verdi. Konsere Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve on binlerce Antalyalı katıldı.

Antalya’ya birliktelik yakışır

Konuşmasına İstiklal Marşı’nın son dörtlüğünü okuyarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tüm Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp, “94 yıl önce Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu meclis üyelerini, sevgiyle saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bu yıl Cumhuriyet Bayramımızı, her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Evvelki akşam film festivalimizin kapanış törenini yaptık. Festivalimizi bayram vesilesiyle Atatürk’e ithaf ettik. Antalya gibi bir Cumhuriyet şehrine böyle bir beraberlik yakışır” diye konuştu.

“Bizi bölemeyecekler”

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Türel, “Dün bu meydanda Muratpaşa Belediyemizin düzenlediği kutlama törenine ben de katıldım. Bugün de milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Muratpaşa Belediye Başkanımız ile hep birlikteyiz. Bu büyük beraberlik için bütün arkadaşlarımıza, Başkan Uysal’a ve hepinize teşekkür ediyorum. Ben senelerdir her fırsatta, Cumhuriyet ve Atatürk ile bizi bölemeyeceklerini ısrarla tekrarladım. Çünkü Cumhuriyet hepimizin, Atatürk hepimizin. Türkiye’yi senelerce Atatürk üzerinden bölmeye çalıştılar. Laik-dindar çatışması, Sünni-Alevi çatışması, Türk-Kürt çatışması çıkarmaya çalıştılar. Çok şükür bu büyük millet bütün bu oyunların üstesinden geldi. Siz de bugün şanlı bayrağımızın altında Cumhuriyeti kutlamak üzere en güzel birlik ve beraberliği gösteriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet Meydanı adına yakışır hale geldi"

Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi Düzenleme Projesini tamamladıklarını ifade eden Menderes Türel, “Sizlerden bir ricam var. Cumhuriyet Meydanı’nın eski fotoğraflarını internetten bulun inceleyin ve bugünkü haliyle karşılaştırın. Eskiden Cumhuriyet Meydanı derdik, fakat ortada meydan yoktu. Buradan yol geçerdi ve sadece küçük bir saha vardı. Burada ilk meydan düzenlemesini 10 sene önce yapmıştık. Bu yıl Mart ayından bu yana büyük bir inşaat yaptık. 15 milyon liralık yatırımla, Cumhuriyet Meydanımızı 4 bin 700 metrekareden 6 bin 700 metrekareye çıkardık. Meydana yeni alt yapı kurduk, aydınlatma sistemi yaptık, ağaçlar dikip, çevresini yeşillendirdik. Cumhuriyet Meydanı adına yakışır bir meydan oldu. Hem büyük bir meydan hem güzel bir park kazandık. Artık meydanımızda akşamları da etkinlikler yapılabilecek, ayrıca merdivenli bölümü de kazanmış olduk” ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet meydanı bizi birleştirdi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, “Engelli kardeşlerimizi de düşündük ve meydanımızı engelsiz meydan haline getirdik. Tophane kısmını geleneğimize uygun olarak muhafaza ettik. Çalışmalar sırasında Antalyamızı Türk yurdu yapan Gıyasettin Keyhüsrev zamanında yapılan burç temeli de ortaya çıktı. Tarihimize sahip çıktık, tarihi burç temelini koruduk, görülsün diye üzerini cam yaptık. İşte Cumhuriyet Meydanımız, Antalya’nın fatihi Selçuklu Sultanı Keyhüsrev ile Çanakkale kahramanı Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü birleştirmiştir Cumhuriyet Meydanımız bugün bizi birleştirmiştir. Cumhuriyet Türkiye’yi birleştirmiştir” dedi.

"Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Antalya"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözünü hatırlatan Türel, “Antalya ile gurur duyun, Antalyalı olmaktan, Antalya’da yaşamaktan, çalışmaktan gurur duyun. Antalya Roma şehri olarak kurulmuş, Selçuklu şehri olmuş, Osmanlı şehri olmuştur. Antalya büyük bir Cumhuriyet şehridir. Antalya’nın geleceği de büyük olacaktır. Atatürk’ün, ‘Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözü bizim için büyük bir görev ve hedeftir. Antalya çağdaş uygarlık hedefine yürüyen, dünyanın en güzel yeri olma hedefine yürüyen bir şehirdir. Hep birlikte Antalya’yı dünyanın en güzel şehri yapacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Antalya” diye konuştu.

Türel piyano başında

Konserde, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz sahneden Antalyalıları Türk bayraklarıyla selamladı. Ardından Başkan Menderes Türel piyano başına geçti ve Serdar Ortaç’la memleketim şarkısını söyledi. Başkan Türel ve Ortaç’a Antalyalıların oluşturduğu dev koro eşlik etti.

