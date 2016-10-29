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Cumhuriyet coşkusunu denizin dibine taşıdılar

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, 7 metre derinlikte 93.üncü yıla özel 93 bayrak dikip balıklara geçit töreninde bulundular. Dalgıçlar dev Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 93. yıldönümünü kutladı.

Cumhuriyet coşkusunu denizin dibine taşıdılar

29 Ekim 2016 12:07
Cumhuriyet coşkusunu denizin dibine taşıdılar - Tıkla İzle

Elite Dalış okulu dalgıçları yerli ve yabancı müşterileri ile birlikte Cumhuriyet Bayramını deniz dibine 93 bayrak dikerek kutladı.

Elite Dalış okulu dalgıçları yerli ve yabancı müşterileri ile birlikte Dalyan koyunda 7 metre derinlikte dev Türk bayrağı açıp ayrıca 93 adet Türk Bayrağı diktiler. Balıkların adeta resmi geçte bulunduğu deniz dibindeki görsel şölen objektiflere de yansıdı. Fethiye’de faaliyet gösteren Elite dalış okulu eğitmenleri Tayfun Çökmez, Önder Diktaş, ve Burhan Meşeli 93 Türk bayrağını bir bir deniz dibine diktiler. Havanında güzel olması nedeniyle dalgıçlar ve öğrencileri olan turistler bu anı eğitmen Aydın Tanal’ın çektiği video ve fotoğraflardan da izlediler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu deniz dibinde yaklaşık 7 metre derinlikte balıklarla birlikte kutlayan dalgıçlar adeta görsel bir şölen sundular. Dalgıçlar Türkiye Cumhuriyeti Değerlerinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yerleştirdiği şekilde korunmasını isteyerek Türkiye’nin her türlü terör belasından bir an önce kurtulması gerektiğini söylediler. Eğitmen Tavfun Çökmez Cumhuriyetimizin 93 yılını deniz dibinde 7 metre derinlikte kutladıklarını söyleyerek “ Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 93. yıla özel olarak su altında tam 93 Türk Bayrağı diktik. Bayrak dikme töreninde bulunduk. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz” dedi.
 

Etiketler: muğla


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