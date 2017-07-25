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‘Cumhuriyet Gazetesi Davası’ devam ediyor

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin 19 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam ediliyor.

Cumhuriyet Gazetesi Davası devam ediyor

25 Temmuz 2017 11:52

Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2. celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi. Sanık avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu. Dünkü duruşmada, sanıklar Kadri Gürsel, Akın Atalay ve Musa Kart savunma yapmıştı. Bugün görülecek duruşmada diğer sanıklar savunmalarını yapacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edilirken, gazeteci Ahmet Şık'ın ayrıca "PKK ve DHKP/C” silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, firari şüpheli İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.


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