‘Cumhuriyet Gazetesi Davası’nda Kadri Gürsel savunma yaptı

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının sanıkları arasında yer aldığı 19 sanıklı davada kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından savunmalara geçildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ilk olarak savunmasını yapmak üzere gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu’yu sanık kürsüsüne çağırdı.

Sabuncu’nun savunmasını yarın yapacağını belirtmesi üzerine söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Daha sonra tutuklu sanık Kadri Gürsel, savunmasını yaptı.

İddianamede silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçlandığını aktaran Gürsel, hakkındaki suçlamalarının dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

ByLock kullanıcıları ile yaptığı görüşmeleri hakkındaki iddiaları, “Bu kişilerin benimle iletişim kaydı vardır benim onlarla yoktur” diye yanıtlayan Gürsel, “Sadece 8 kişi ile karşılıklı iletişimim mevcuttur. Bu 8 kişiyle de mesleki hayatımdan dolayı iletişim kurdum. Gazeteciler meraklı insanlardır herkesle görüşebilirler. Bu kişilerin ByLock kullandıklarını bilmem mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Silivri'de ki tutukluk sürem 9 ayı bulduğunu sözlerine ekleyen Gürsel tahliyesine karar verilmesini istedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İddianamede, Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edilirken, gazeteci Ahmet Şık'ın ayrıca "PKK ve DHKP/C” silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, firari şüpheli İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi öngörülmüştü.