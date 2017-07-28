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Cumhuriyet gazetesi davasında sıcak gelişme

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının aralarında bulunduğu 19 şüphelinin “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Öz, Turan Günay hakkında tahliye kararı verilmesini isterken, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet gazetesi davasında sıcak gelişme

28 Temmuz 2017 18:02

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel ve Gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve pazartesi günü başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken sanık avukatları ve yakınları ile meslektaşları da salonda hazır bulundu.
Sanık savunmalarının ardından sanık avukatları müvekkillerinin tahliyeleri yönünde beyanda bulundu.
Bunun üzerine söz alan duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında sanıklardan Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Öz hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesini, Turan Günay hakkında ise direk tahliye kararı verilmesini talep etti. Savcı, haklarında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, delilleri karartma şüphesi gerekçesiyle Akın Atalay, Murat Sabuncu, Önder Çelik, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Hakan Kara, Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ahmet Şık hakkında suç duyurusu talebi

Savcı, Ahmet Şık'la ilgili mütalaasında , Can Dündar'ın MİT tırları haberinde olduğu gibi PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütlerinin nihai amaçları doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve uluslararası mecrada terör örgütlerine lojistik destek sağlayan, destek veren devlet olduğu yönünde algı ve izlenim oluşturmaya yönelik beyanları olduğuna, iddianamedeki iddiaları yanıtlamaktan ve savunma yapmaktan uzak ısrarla kaçtığına dikkat çekerek, vermiş olduğu ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Duruşmaya iki saat ara verildi. Aranın ardından avukatların mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla ara karar açıklanacak. 

Etiketler: Cumhuriyet gazetesi


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