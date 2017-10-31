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iha.com.tr »
Asayiş »
Cumhuriyet gazetesi davasında sıcak gelişme!
31 Ekim 2017 15:03
Cumhuriyet gazetesi davasında sıcak gelişme!
Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı 20 sanıklı davada, cumhuriyet savcısı aralarında Ahmet Şık'ın da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.
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31 Ekim 2017 15:03
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