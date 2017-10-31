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Cumhuriyet gazetesi davasında sıcak gelişme!

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı 20 sanıklı davada, cumhuriyet savcısı aralarında Ahmet Şık'ın da bulunduğu tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet gazetesi davasında sıcak gelişme!

31 Ekim 2017 15:03

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