Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan ve dün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın sorgusu sona erdi. Atalay, savcılık sorgusunun ardından " Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmada 9 Cumhuriyet çalışanı tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik operasyon yapmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yönetim kurulu üyeleri Hakan Kara, Bülent Utku, Önder Çelik, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, karikatürist Musa Kart "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

Havalimanında gözaltına alınmıştı

Savcılık, yurtdışında bulunduğu tespit edilen gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının aerGeçtiğimiz perşembe akşamı bir yazı yayınlayarak Cuma Günü saat 12.00’de Türkiye’de olacağını açıklayan Atalay, dün öğle saatlerinde uçaktan inmesinin ardından Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Akın Atalay’ın avukatından açıklama

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın avukatı Bahri Belen tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından avukatı Bahri Belen Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Karara tepki gösteren Avukat Bahri Belen yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay tutuklandı. Tutuklanacağını biliyorduk. Çünkü geçen hafta yapılan tutuklamalara ilişkin duruşmada Cumhuriyet Gazetesine ilişkin sorulan tüm sorulara ve haksız suçlamalara somut cevaplar verdik. Hukuki bakımdan çok açık suçlama yapılmayacak dayanaklara rağmen geçen hafta 9 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Bu kararın bir yargı kararı değil siyasi karar olduğunu biliyorduk” dedi.

Avukat Belen, bir soru üzerine ise “Karara tabi ki itiraz edeceğiz. Bu itirazın sonuç vermeyeceğini bildiğimiz halde itiraz edeceğiz” diye konuştu.

Başak Akbulut / Murat Solak