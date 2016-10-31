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Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart, teslim olmak üzere emniyete gitti

Hakkında gözaltı kararı bulunan Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart, teslim olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.


31 Ekim 2016 09:28

Hakkındaki gözaltı kararını öğrenince Cumhuriyet Gazetesi'ne gelen Musa Kart, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar FETÖ ve PKK ile ilgili binlerce karikatür çizdiğini söyleyen Kart, "Bugün öne sürülen gerekçeye baktığımızda gerçekten bir komiği yaşıyoruz. Yaşanan gülünç bir durum. Bu tabloyu vicdan sahibi insanların kabul etmesi mümkün değil. Sadece karikatür çizdiği için bugün gözaltına alınıyorum. Şu anda şubeye gidiyorum. Ben teslim olmaya gidiyorum" ifadelerini kulandı.

Açıklamalarının ardından Musa Kart teslim olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. 

Murat Horoz

Etiketler: Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart


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