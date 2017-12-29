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Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper için tahliye kararı

Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve çalışanlarının yargılandığı dava kapsamında tutuklu olan gazetenin muhasebe çalışanı Yunus Emre İper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Mor Beyin” programının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen kişilerden biri olduğu tespitiyle tahliye edildi.

Cumhuriyet gazetesi muhasebecisi Yusuf Emre İper için tahliye kararı

29 Aralık 2017 15:22

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği tahliye kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendilerine, “Çok acele-Günlü Dağıtımlı” ibareli yazı gönderildiğini ve yazı ekinde yer alan listede adı olan kişilerin kasten Bylock kullanmadığına dair tespit yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper tutukluluğun 267. gününde tahliye edildi.

Mahkeme delil durumunun Emre İper lehine değiştiğini, tutukluluğun bu aşamadan sonra zorunlu tedbir olarak görülemeyeceğini ve suç vasfının değişme ihtimalinin bulunmasını göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

 

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