İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonun ardından gazete önünde toplananların bekleyişi sürüyor. Gündüz saatlerinden itibaren gazete önünde toplanan kalabalığın yanı sıra yapılan çağrıların ardından akşam saatlerinde gazetenin Şişli’deki binası önünde bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile gazete okurları bir araya geldi. Gazete yönetici ve yazarlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren kalabalık, zaman zaman şarkılar söyleyerek ve halaylar çekerek operasyona tepki gösterdi. Gazete önünde bekleyenlere çay ikram edilirken, grubun bekleyişi sürüyor.