Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis'teki plan ve bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcının FETÖ mensubu olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ yaptığı konuşmada, "O savcının verilmesini talihsizlik olarak görüyorum. Keşke böyle bir görevlendirilme yapılmamış olsaydı. Başka birisi pekala yapabilirdi. Bizim savcıları değiştirme görevimiz yok. O başsavcılığın görevi. Kötü niyetin olmadığını çok net ifade ediyorum. Sayın başsavcımız, haberi yapan muhabire soruşturma olmadığını söylüyor" ifadelerini kullandı.



Ahmet Umur Öztürk

