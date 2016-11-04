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Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında sıcak gelişme

Cumhuriyet gazetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Murat İnam tarafından yürütülen soruşturmada, ifade alımı işlemi için Başsavcı vekilleri Hasan Yılmaz, Zafer Koç ile Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin görevlendirildi.

Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında sıcak gelişme

04 Kasım 2016 11:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılarından Murat İnam tarafından Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık tarafından, Başsavcı vekilleri Hasan Yılmaz ve Zafer Koç ile Terörve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin ifade işlemi için görevlendirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde susma haklarını kullandıkları öğrenildi. Soruşturma için görevlendirilen savcıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giderek sorgu işlemini emniyette yapacakları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde darbeyi meşrulaştırıcı yayınlar yapıldığına dair iddia ve tespitler üzerine Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Başak Akbulut

Etiketler: Cumhuriyet gazetesi


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