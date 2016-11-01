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‘Cumhuriyet gazetesi yöneticileri’ soruşturmasında Balbay ‘tanık’ olarak dinlenecek

Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik soruşturmada, Mustafa Balbay’ın da aralarında bulunduğu bazı Cumhuriyet Vakfı eski yöneticileri “tanık” sıfatıyla dinleneceği öğrenilirken, dosyaya giren bilirkişi raporunda, vakfın 18 Şubat 2014 tarihinden beri fiil ehliyetini kaybettiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri soruşturmasında Balbay tanık olarak dinlenecek

01 Kasım 2016 18:55

Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mustafa Balbay, Alev Coşkun ve İnan Kıraç’ın da aralarında bulunduğu bazı Cumhuriyet Vakfı eski yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde ‘tanık’ sıfatıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Öte yandan, Cumhuriyet Vakfı yönetiminin Can Dündar ve Akın Atalay tarafından usulsüz şekilde ele geçirildiği iddiaları üzerine hazırlanan bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı.

Bilirkişi A. Ç. tarafından hazırlanan 26 Ekim 2016 tarihli raporun sonuç kısmında, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun 2 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 nolu toplantısında, toplantı yeter sayısı olduğu halde, karar yeter sayısı olmadan seçilen üye Önder Çelik’in üyeliğinin yok hükmünde olduğu ve seçilmemiş sayıldığı ifade edildi.
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun vakıf senedinde ifade edilen toplantı yeter sayısına ulaşmadan açılan 18 Şubat 2014 tarihli toplantısında alınan kararla seçilen yönetim kurulu üyelerinin de seçilmemiş sayıldığı kaydedilen raporda, bu durum dikkate alındığında vakfın 18 Şubat 2014 tarihinden beri fiil ehliyetini kaybettiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Raporda, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun vakıf senedi hükümlerine göre oluşturulması ve vakfın fiil ehliyetini kazanabilmesi için, 18 Şubat 2014 tarihinden önceki yönetim kurulu üyelerinin, iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemiyle acilen toplantıya çağrıldığı anlatıldı.
Raporda, “Vakıf senedi hükümlerine göre seçim yapılarak, iki yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulunun seçilmesi, şayet vakıf senedinde şart koşulan 7 kişilik toplantı yeter sayısı ve vakıf senedi 10/b maddesinde belirlenen usule göre yönetim kuruluna seçilmede aranan karar yeter sayısı gerçekleşmez ise, Vakıf Yönetim organının oluşturulması gerektiği, görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Soruşturma kapsamında 13 isim gözaltında

Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, “FETÖ ve PKK adına suç işledikleri” iddiasıyla aralarında gazetenin genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu 13 isim göz atına alınmıştı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile yöneticilerden Nebil Özgentürk’ün yurt dışında olduğu tespit edilirken, vakıf başkanı Orhan Erinç’in, hakkında yaşlı olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı alınmamıştı. 

Başak Akbulut 

Etiketler: Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesi, İnan Kıraç, mustafa balbay, tanık


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