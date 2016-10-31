Soruşturma kapsamında, şüpheli Orhan Erinç’in yalnızca evinde arama yapılacağı öğrenilirken, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise yurtdışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın gözaltı, Sulh Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararı ile harekete geçen emniyet güçleri 13 şüphelinin adreslerinde arama yapıyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Cumhuriyet gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da yer aldığı kaydedildi.

Başak Akbulut