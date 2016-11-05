Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişi, savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yazar Kadri Gürsel, Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Güraz Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet Kitap Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Yazar Hakar Kara, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Utku'nun tutuklanmasına karar verdi.