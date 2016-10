Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken, gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki soruşturma ile ilgili şunları söylemişti: "Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar kadrosuna dönük bir operasyon değil. Yenigün Haber ve Yayıncılık Grubu'na, yani Cumhuriyet gazetesine, Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'na ilişkin 18 Ağustos 2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bir soruşturma var. Dolayısıyla bu, tüzel kişiye açılmış bir soruşturmadır ve bugün itibariyle değil, 18 Ağustos'ta başlatılmış bir soruşturmadır. Dün itibarıyla ise yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama, el koyma ve gözaltı kararları verilmiş, ilgili kişilerle ilgili de bu uygulama bugün itibariyle başlatılmıştır".

Kurtulmuş'un açıklamasının ardından Yenigün Haber ve Yayıncılık Grubu'nun sahipliği ve hissedarlığı ile ilgili İstanbul Ticaret Odası'ndaki (İTO) sicil kayıtlarında şu bilgilere ulaşıldı: Sermaye;

20.500.000,00 TL, şu an şirkette Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orhan Erinç, Başkan Yardımcısı Akın Atalay ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik. Firmanın İş Konusu; "Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerek kendi nam ve hesabına,gerekse anlaşmalı olarak başkaları adına her çeşit basın ve yayın organları ile bilcümle haber ve bilgileri toplamak ve, Yönetim Kurulu Kararıyla amaç ve konusunun gerçekleşmesi amacıyla gayrimenkulleri iktisap etmek iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca haklar tesis etmek ve fek etmek, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde inşaat veya binalarda tadilat yapmak, kat irtifakı ve mülkiyeti tesis ederek yaptığı ve yaptırdığı inşaatları ve bunların bağımsız bölümlerini tek tek ve toptan satmak bilcümle menkul ve gayrimenkulleri üzerinde borç ve kredi temini için rehin ipotek gibi takyidatları kabul etmek keza hak ve alacaklar karşılığında ayni ve şahsi her türlü teminat almak veya vermek" olarak belirtiliyor. Zekeriya Temizel, İlhan Selçuk, Mustafa Ali Balbay, Günay Çapan ve Emre Kongar gibi isimler ise geçmiş yıllarda gazetenin yönetim kurulundan bulunmuşlar. İTO'nun firma bilgilerinin yer aldığı sayfasında "Firmanın dosyasında REHİN bulunmaktadır" ifadesi bulunuyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 2014'te yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda hazırlanan ve hissedarların paylarını gösteren listeye göre ise Yenigün Holding A.Ş.'nin toplam 186 hissedarı olduğu, en büyük hissedarın Yenigün Haber Ajansı, ikinci büyük hissedarın Cumhuriyet Vakfı olduğu belirtilmişti. Aynı yılın kayıtlarında işadamı İnan Kıraç, T Medya, Aydın Doğan, Ali Haydar Veziroğlu, Server Tanilli gibi isimlerin değişik miktarlarda A, B ve C grubu hisselere sahipti. Yenigün Haber Ajansı'nda ise 19 hissedar bulunuyor Ajansta holdingin ardından en büyük hisse Cumhuriyet Vakfı ve İbrahim Yıldız'a ait.