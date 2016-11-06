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Cumhuriyet Kupası sona erdi

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi(TOHM) Canik Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen Salon Okçuluk Cumhuriyet Kupası Turnuvası sona erdi.


06 Kasım 2016 17:09

Bay-bayan, toplam 21 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve iki gün süren Salon Okçuluk Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda bugün final atışları gerçekleştirildi. Atışlar sonrasında oluşan sıralamada; kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun birinci, Aybüke Gümrükçü ikinci, Aysima Karaoğlu üçüncü, Kübra Albayrak dördüncü olurken, erkeklerde Muhammed Salih Ürem birinci, Muhammed Bilal Güneri ikinci, Mustafa Reşit Ulusoy üçüncü ve Özhan Alp Şehit dördüncü olarak madalyaya hak kazandılar.

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Erkan Özcan ve Olimpik Sporcular Takip Merkezi Şefi Fatma Topuz verdi.

Etiketler: Cumhuriyet kupası


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