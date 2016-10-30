Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilen resepsiyonda konukları Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, Aksaz Deniz Üs Komutanı, İl Jandarma Koutanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü, Cumhuriyet Başsavcı vekili, Menteşe Belediye başkanı, şehit yakınları ve gaziler ile kurum müdürlerinin katıldığı resepsiyonda Vali amir çiçek ve eşi gelen konukların masalarına giderek tek tek ilgilendi.

Cumhuriyet Pastası kesimine Vali Amir Çiçek, Mayıs ayında şehit düşen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Kıvanç Cesur’un 2 yaşındaki oğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte kesti. Vali Amir Çiçek, “Cumhuriyet’in bütün unsurları bugün burada aramızda. Askerimiz, polisimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, sporcularımız, yaşlımız, gencimiz yani Cumhuriyet’in bütün unsurları ile bugün bir aradayız. Bu topluluk bugün bize 15 Temmuz’da o hainlerin alçak girişimini boşa çıkardığını gösterdi. Muğla gösterdi, Marmaris gösterdi. Ankara’da İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde 15 Temmuz’da Cumhuriyet’i ve demokrasiye ihanet edenlere, başkaldıranlara dersini verdi. Asırlarca Türkiye Cumhuriyet’i devleti ve Cumhuriyet yaşayacak. Çünkü biz demokrasinin sahibiyiz. Demokrasi olmazsa Cumhuriyet, Cumhuriyet olmazsa demokrasi olmaz. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları bu Cumhuriyet’i kurarken canlarını verdiler. Bu Cumhuriyet kurulurken atalarımız şehit oldu, gazi oldu ve bizlere emanet ettiler. Bizim de görevimiz bu Cumhuriyet’i yaşatmak” dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet pastası toplu olarak kesildi.

Bekir Tosun

