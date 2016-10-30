Diğer
Kategoriler

Cumhuriyet Pastasını şehit oğlu kesti

Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. Yılı nedeniyle Muğla’da düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyet Pastasını Muğlalı Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur’un kendi adını taşıyan 2 yaşındaki oğlu Kıvanç Cesur kesti.

Cumhuriyet Pastasını şehit oğlu kesti

30 Ekim 2016 00:17

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilen resepsiyonda konukları Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, Aksaz Deniz Üs Komutanı, İl Jandarma Koutanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü, Cumhuriyet Başsavcı vekili, Menteşe Belediye başkanı, şehit yakınları ve gaziler ile kurum müdürlerinin katıldığı resepsiyonda Vali amir çiçek ve eşi gelen konukların masalarına giderek tek tek ilgilendi. 

Cumhuriyet Pastası kesimine Vali Amir Çiçek, Mayıs ayında şehit düşen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Kıvanç Cesur’un 2 yaşındaki oğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte kesti. Vali Amir Çiçek, “Cumhuriyet’in bütün unsurları bugün burada aramızda. Askerimiz, polisimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, sporcularımız, yaşlımız, gencimiz yani Cumhuriyet’in bütün unsurları ile bugün bir aradayız. Bu topluluk bugün bize 15 Temmuz’da o hainlerin alçak girişimini boşa çıkardığını gösterdi. Muğla gösterdi, Marmaris gösterdi. Ankara’da İstanbul’da ve Türkiye’nin her yerinde 15 Temmuz’da Cumhuriyet’i ve demokrasiye ihanet edenlere, başkaldıranlara dersini verdi. Asırlarca Türkiye Cumhuriyet’i devleti ve Cumhuriyet yaşayacak. Çünkü biz demokrasinin sahibiyiz. Demokrasi olmazsa Cumhuriyet, Cumhuriyet olmazsa demokrasi olmaz. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları bu Cumhuriyet’i kurarken canlarını verdiler. Bu Cumhuriyet kurulurken atalarımız şehit oldu, gazi oldu ve bizlere emanet ettiler. Bizim de görevimiz bu Cumhuriyet’i yaşatmak” dedi.
Konuşmanın ardından Cumhuriyet pastası toplu olarak kesildi. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: Cumhuriyet Pastası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!