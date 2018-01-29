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Cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı !

İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı ileri sürülen savcı ile 4 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı rüşvetten tutuklandı !

29 Ocak 2018 22:56

İddiaya göre, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan Y.Y., A.A'nın aracılığı ile Cumhuriyet Savcısı Z.K.'dan yakalama kararının kaldırılması konusunda yardım istedi. Olayın belirlenmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcı Z.K. ile şüphelileri teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucunda savcı Z.K. ile Y.Y. ve A.A'nın Gaziemir-Balçova çevreyolunda bir araya geldiklerini belirleyen ekipler, operasyon yaptı. Soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K.’nın aracında yapılan aramada 10 bin lira ele geçirildi. 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı ileri sürülen savcı Z.K. ve 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesine göre olaya aracılık ettiği belirlenen F.K. ve A.B. de yakalandı. Y.Y'nin 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararının kaldırılmasıyla ilgili aracıların vasıtasıyla savcı Z.K. ile 25 bin liraya anlaştığı ve ilk taksit olarak 10 bin lira verdiği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden savcı Z.K. "rüşvet almak", A.A. "rüşvet vermek", diğer zanlılar ise "rüşvete aracılık yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K., 1 Mart 2017'de aracıyla İzmir'den Torbalı'ya giderken yol verme nedeniyle tartıştığı otomobildeki iki kişinin saldırısına uğramış, savcının aracının önünü keserek sopalarla ön ve arka camını kıran saldırganlar polis tarafından yakalanmıştı. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: Cumhuriyet Savcısı, İzmir, rüşvet

 

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