İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda 29 ilden toplam 474 sporcu katılacağını Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları açılış seremonisi yapıldı. Açılışa, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Lütfi Akyüz, 29 ilden gelen antrenörler, sporcular ile hakemler katıldı.

"Güreş, Türk spor tarihinin altın harflerle süslemiştir"

Açılış konuşmasında güreşçilere seslenen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Bilecik'te Yıldız Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın oynanmasında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın büyük faktörü var. Kendisi liseden arkadaşım olur. Kendilerinin talebi üzerine böyle bir grup şampiyonasını burada düzenleme kararı verdik. Cumhuriyet tarihinde güreşte 429 altın madalya kazanmışız. Güreş, Türk spor tarihini altın harflerle süslemiştir. 2016 Olimpiyatlarında ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5’ini güreşte kazandı. Yine 2017’de Sırbistan’da yapılan Avrupa Şampiyonasında 68 yıl aradan sonra 5 şampiyonluk kazanarak Avrupa’ya İstiklal Marşımızı ezberlettik. Yine 2017’de Paris’te yapılan Dünya Şampiyonasında 3 altın olmak üzere toplamda 7 madalya kazandık. Bu madalyalar 2020 Tokyo için bizleri sevindirmiştir. Yine 2017 yılında yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonası neticesinde Milli Takımımız dünyanın 1 numarası seçilmiştir. Yine halk oylaması neticesinde 2017 yılında elde ettiğimiz başarılardan dolayı 13 bin 772 oyla en başarılı federasyon seçildik. Bize bu desteği veren halkımıza sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak beye ve emeği olan tüm kulüp başkanlarımıza antrenörlerimize ve sporcularımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli gençler 2024-2028’de bu bayrağı sizler devralacaksanız. İnşallah 2024 ve 2028’de bu bayrağımızı Avrupa'nın dünyanın ve olimpiyatının zirvesinde taşıyacağınıza inanıyorum. Hayırlısıyla evlerinize kazasız belasız dönmenizi cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizler Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Öte yandan konuşmalarının ardından Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Lütfi Akyüz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a çeşitli plaket ve hediyeler takdim etti. 3 sürecek Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ilk müsabakalarında galip gelenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

