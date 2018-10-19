Cumhuriyet tarihinin en nitelikli tarihi eser operasyonu

Anadolu'nun zengin kültür mozaiğinin ve kültürel mirasının talan edilmesini, yağmalanmasını ve milli servetin yurt dışına kaçırılarak yüksek meblağlarda Avrupa koleksiyonlarına satılmasını önlemek amacıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği operasyon kapsamında 12 ilde toplam 41 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 14 bin tarihi eser ele geçirilirken 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyon 12 ilde gerçekleştirildi

Yapılan çalışmalar sonucu Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için teknik takip başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından 9 Ekim günü eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya olmak üzere 12 ilde toplam 41 adreste gerçekleştirildi.

14 BİN TARİHİ ESER YAKALANDI

Cumhuriyet tarihinin bu zamana kadar yapılan en değerli ve kapsamlı operasyonunda, ülkemizde bulunan birçok Müze Müdürlüğünün envanterinden sayısal olarak fazla ve arasında arkeolojik değer olarak birçok müzede eşine rastlanılmamış eserler ele geçirildi. Tarihi eserlerin takribi M.Ö.2600 ile M.Ö.2100 yıllarına ait olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çeşitli form ve biçimlerde farklı Arkeolojik kültürlere ve dönemlere ait tarihi eser objeler, taşınmaz kültür varlıkları, pişmiş toprak ve bronz kandiller, bronz heykel örnekleri, Hayvan figürleri, mezar stelleri ve ant taşları yakalandı. Ayrıca Grek, Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlerine ait altın, gümüş, bronz, elektron bilyon nadide sikkeler ele geçirildi. Yakalan eserler Davut'un kasesi, Antik yunan savaş sanatının eşsiz örnekleri yer aldı. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı.

ARAMALARDA PARA, SİLAH VE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet define arama detektörü ve define arama işlemlerinde kullanılan materyaller, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 33 adet mermi, 276 bin Türk Lirası, 450 bin Euro ve 33 bin 300 Amerikan doları, 26 gram uyuşturucu esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu kokain maddesi yakalandı.

DÜNYA KOLEKSİYONLARINDA OLMAYAN ESERLER BULUNDU

Tarihi eser objeler içerisinde takribi 15 milyon yıl öncesine tarihlendirilebilecek balık fosilleri, neolitik dönem buluntuları, Anadolu müzelerinde bile örnekleri görülmeyen pişmiş toprak üzerleri figürlü kandiller, dünya koleksiyonlarında bile olmayan, Anadolu kökenli kraliyet kılıçları, tanrı tanrıça heykel ve parçaları, paha biçilemez nitelikte olan taşları akik, lapis taşlı altın yüzükler, İslami dönem Fermanlar, Beratlar ve Kuran-ı Kerimler bulundu.

SARAYLARDA BULUNAN ESERLER DE YAKALANDI

Tapınak ve saray kapı girişlerinde duvar kabartmalarında kraliyet eşyalar arasında birçok tasviri bulunan mitolojik kökenli som altın, güç ve kudreti simgelediğine inanılan sfenksler, altın kraliyet mezar buluntusu olan takılar ve birçok kültürün eşsiz ve nadide örneklerinden olan soylu altın yüzüklerinden oluşan köşesi bulunan eserler arasında yer aldı.

ANTİK YUNAN SAVAŞ SANATININ EŞSİZ ÖRNEKLERİ DE VAR

Savaş tanrısı Ares betimli imparatorun atına özgü yapılmış at alınlığı, Antik dönem kent devletlerinden biri olan Sparta ve Atina'nın çağdaşı arkası mitolojik figür pegasus betimli eşsiz korinht miğferi ve Antik Yunan savaş sanatının eşsiz örneklerinden olan kral kılıçlarından oluşan savaş köşesi de yakalandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda yakalanan şahıslar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet ve Tarihi Eser Kaçakçılığı suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında çete lideri F.A. ile birlikte sosyete danışmanı N.Ş., bir havacılık şirketinin yöneticisi G.S. ve emekli emniyet müdürü, emekli albay gibi isimler de yer aldı.

Gözaltına alınan 30 şahsın 27'si savcılığa sevk edildi. Şahısların çıkarıldıkları mahkeme neticesinde 8'i tutuklanırken 4'ü ev hapsi cezası aldı. Şüpheli 9 şahıs ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şahıs da Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. Firari 3 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.