Cumhuriyet Üniversitesinde Turizm Fakültesi kuruldu

Cumhuriyet Üniversitesinden edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulunun aldığı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksek Okulu kapatılarak Turizm Fakültesine dönüştürülmesi yönündeki kararname Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yeni fakülte onayını sosyal medya hesabında yayımladığı kararname eki ile ''Bir fakültemiz daha oldu.Turizm fakültesi şehrimize hayırlı olsun,''sözleriyle paylaştı. Yapılan değişiklikle Cumhuriyet Üniversitesi 18. fakültesine kavuşmuş oldu.

Onur Erden