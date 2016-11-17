Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaşlı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı çıkarılmayan tek isim olan Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetenin imtiyaz sahibi Orhan Erinç, davet üzerine ifade vermek üzere adliyeye geldi. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatıyla birlikte gelen Erinç, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığına “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Erinç, yaklaşık 3 buçuk saat ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında “FETÖ ve PKK adına suç işledikleri” iddiasıyla aralarında gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu 15 isim gözaltına alınmıştı. Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış, yaşlı olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı alınmayan Vakıf Başkanı Orhan Erinç’in evinde arama yapılmıştı. Soruşturmada, gazetenin yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Aydın Engin ile gazetenin muhasebe müdürü Günseli Özaltay ve eski muhasebe müdürü Bülent Yener serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile diğer yöneticiler Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Önder Çelik, Kadri Gürsel, Turhan Günay, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör'ün ise "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan tutuklanmasına hükmedilmişti.

Başak Akbulut