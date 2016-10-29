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Cumhuriyet Yürüyüşü'nde deve krizi

Bursa’da Cumhuriyet Yürüyüşü'ne Türk Bayrakları ile süslediği develeriyle katılmak isteyen vatandaşa ters yönden geldiği gerekçesiyle izin çıkmadı.


29 Ekim 2016 14:29

2 deve ve 1 at ile ters yönden kortejin üzerine doğru yürüyen 67 yaşındaki Muharrem Kösem polis ekipleri tarafından yol kenarına çekildi. Vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadılar. 

Cumhuriyetin 93. Yıl kutlamalarına Türk bayrakları asılı süslü develer damgasını vurdu. Nilüfer İlçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi’nden süslediği develeriyle sabaha karşı yola çıkan Muharrem Kösem (67) Setbaşı istikametinden başlayıp Ulucami istikametine doğru devam eden tören geçişi sırasında ters istikametten develerini kortejin bulunduğu alana sürmek istedi.

Develeri bir anda yolun ortasında gören polisler yaşlı adama izin vermedi. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından develeriyle tören alanına doğru yürüyen yaşlı adamı gören çok sayıda vatandaş develerle fotoğraf çektirebilmek için bir birleriyle yarıştı.

Raylı sistem güzergahında yürüyen develer trafiğin aksaması üzerine polis ekipleri tarafından bir kez daha yol kenarına alındı. Kaldırımda da rahat durmayan develer bu sefer de yol üzerindeki ağaçların yapraklarını yemeye başladı.

Bir ara karnı acıktığı için kendisine simit alan Muharrem Kösem, elindeki simidi Ayşegül ismini verdiği devesinin saldırması üzerine simidinin yarısını koparıp devesine yedirdi. Vatandaşlardan kimisi develerden korkup kaçarken kimisi de sevip fotoğraf çektirdi.

50 yıldır devecilik yaptığını belirten Muharrem Kösem, "Bu sene yolu şaşırdık tabi. Haklı olarak bizi almadılar. Kim olsa almaz. Kortejin üzerine develeri sürdük. Ne yapalım kısmet değilmiş" diye konuştu.
Kösem, ayrıca evinde 7 adet devesinin bulunduğunu deve beslemenin bereket olduğunu söyledi. 

Yakup Vardar

Etiketler: Cumhuriyet yürüyüşü, deve krizi


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