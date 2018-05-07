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Cumhuriyetçi Parti üyesinden Trump’a İran uyarısı

ABD’deki Cumhuriyetçi Parti’nin üst düzey üyelerinden Mac Thornberry, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’la yapılan nükleer anlaşmayı bozmaması konusunda uyardı.

Cumhuriyetçi Parti üyesinden Trumpa İran uyarısı

07 Mayıs 2018 20:04

ABD’deki Cumhuriyetçi Parti üyesi ve aynı zamanda ABD Temsilciler Meclisi Teksas Temsilcisi Mac Thornberry, ABD basınına yaptığı açıklamada, aynı partiden seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ı İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmaması konusunda uyardı. Böyle bir adım atmanın hata olacağını belirten Thornberry, anlaşmadan çıkılması halinde ABD’nin İran üzerindeki kontrol gücünü kaybedeceğini söyledi. Eski ABD Başkanı Barak Obama’nın yaptırımlar konusunda İran’a taviz verdiğini ve İran’ın bu sebeple çok rahatladığını ifade eden temsilci, “Olan oldu, şuan buradayız. Ama ABD’nin anlaşmadan çekilmesi halinde ne olacak, İran ülkedeki denetmenleri kovacak ve biz de oradaki tüm varlığımızı kayıp mı edeceğiz?” ifadelerini kullandı.  

 

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