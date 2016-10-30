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Cumhuriyetin 93. yılında Aşhane’den örnek davranış

Kardeşlik seferberliği adı altında yoksullara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütü ‘Aşhane’ Cumhuriyet’in 93. yılında evsiz ve kimsesizleri yalnız bırakmayarak kıyafet ve sıcak çorba dağıttı.

Cumhuriyetin 93. yılında Aşhaneden örnek davranış

30 Ekim 2016 09:09
Cumhuriyetin 93. yılında Aşhane’den örnek davranış - Tıkla İzle

Kardeşlik seferberliği adı altında yoksullara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum örgütü Aşhane’ye gönül veren yaklaşık 50 kişi, Cumhuriyet’in 93. yılında sokakta yaşamını idame ettiren evsiz ve kimsesizlere kıyafet ve sıcak çorba yardımında bulundu. Kadıköy Hasanpaşa Camii önünde toplanan Aşhane gönüllüleri Aşhane minibüsüyle Üsküdar, Beşiktaş, Zeytinburnu, Eyüp, Fatih ilçelerini sokak sokak gezerek yanlarında getirdikleri battaniye, mont, kazak, bot gibi kışlık kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Dağıtım sırasında evsiz ve kimsesizlere minibüsten sıcak çorbada ikram edildi. Aşhane gönüllülerine Motosikletliler Dayanışma Grubu (MOTOSAR)’da kışlık kıyafetlerin taşınması konusunda motosikletlerle destek verdi. Grup adına konuşan Poyraz Yıldız, “ Aşhane’yle iki yıldır çorba ve battaniye elbise gibi yardım dağıtımları yapıyoruz. Çok hoş bir durum şimdiye kadar çok insana ulaştık. Aşhane’ye de destek oluyoruz bu yönde de.

HER AKŞAM 600-650 KİŞİYE ULAŞIYORUZ
Aşhane’nin kurucusu ve fikir babası Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Karaman, “ Aşhane kardeşlik seferberliği adı altında bugün Türkiye’de yaklaşık 25-26 yerde yoksullara yönelik faaliyet gösteren sivil bir oluşumun İstanbul’a özgü bir alt uygulamasıdır. Yaklaşık 14-15 aydan beri İstanbul da ki evsizlere çorba dağıtıyoruz Aşhane olarak. 8-10 kulübümüz var. Her akşam 600-650 evsize ulaşarak evsizlerin açlıklarını giderilmesine bir parça katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında kışın özellikle kışlık kıyafetlerle ilgili senede 2-3 kez battaniye, mont, kazak, bot gibi kışlık ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu akşam özellikle MOTOSAR ekibi bu arkadaşların ihtiyaçlarını karşılamamızda bize yardımcı oldular. Bu gecede özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evsiz arkadaşlarla birlikte geçirelim diye teklifte bulundular. Bizde sevinerek kabul ettik. Bizde Aşhane gönülleri olarak MOTOSAR ekibiyle bu akşam çorba, çorbayla beraber kışlık ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Bu akşam gönüllü arkadaşlarla gidermiş olduk.” dedi. 

Murat Solak


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