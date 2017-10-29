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Cumhuriyetin 94. yıldönümü Sakarya'da yağmur altında kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da coşkuyla kutlandı. Yağan yağmur, törenlere engel olmadı.

Cumhuriyetin 94. yıldönümü Sakaryada yağmur altında kutlandı

29 Ekim 2017 11:45

Valilik makamında kabullerin ardından Atatürk Bulvarı’nda devam eden törene protokol üyeleri, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve İl Garnizon Komutanı Mustafa Cüneyt Arıkan tören alanında bulunanların bayramını kutladı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Balkanlıoğlu, Cumhuriyetin ilan edilişinin 94. Yıldönümünü kutladı. Daha sonra günün önemini anlatan şiir ve kompozisyonlar okunurken, öğrenciler, sporcular, polis ve askeri araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Törenler yağmur altında gerçekleşti. Yağan yağmur törenlere engel olmadı. Onlarca vatandaşlar törenleri ilgi ile takip etti. 

Selamlama sonrasında program sona erdi. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: 29 Ekim cumhuriyet bayramı

 

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