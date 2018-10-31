Cumhuriyetin 95'inci yılında MBA Okulları hem bayramı hem de okul açılışını kutladı

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları 2018 -2019 eğitim yılında öğrencileriyle hem okulun açılışını hem de Cumhuriyet Bayramı ile aynı günde kutladı. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı açılış ve kutlama törenine davetliler yoğun ilgi gösterdi. Öğrenci performanslarının öncesinde okulun açılış töreni yapılırken, okulun açılışını yapan Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt'a öğrenciler hediyelerini sunarak teşekkür ettiler.

Öğrencilerinin ve öğretmenlerinin birlikte sahne aldıkları törende solist Berk Özbek ve piyanist Eser Taşkıran eşlik etti. Tüm yaş grubundan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen tören davetlilerce keyifle izlendi. MBA Okulları öğretmenlerin, velilerin ve tüm davetlilerin katılımıyla final yapılan törende Cumhuriyet'in heyecanı tekrar yaşandı.